Пашаев назвал ключевого свидетеля по делу Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал ключевого свидетеля по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Им оказался Никита Высоцкий, сообщает Москва 24.

Пашаев просит допросить свидетеля.

"Да, я приехал и видел, что произошло, видел последствия много знаю о ДТП благодаря общению с близкими Михаила. Хочу попросить дать мне слово, нужно изучить обстоятельства происшествия, судье нужно учитывать личность человека, которого судят", – отметил Высоцкий.

19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. В Пресненский суд уже прибыл Ефремов. Предполагается, что в среду в суде выступит сам актер, а также его свидетели.

18 августа прошло заседание по существу. Несмотря на плохое самочувствие, о котором сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, актер прибыл в суд. Однако в инстанции заключили, что у Ефремова нет медицинских противопоказаний для участия в заседании.

Младший сын погибшего в ДТП Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. В свою очередь, старший сын Виталий Захаров заявил в суде иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей.

Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".