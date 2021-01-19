Обвинение запросило 25 лет колонии устроившему стрельбу в воинской части Шамсутдинову

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Государственный обвинитель попросил суд назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что заседание проходит в зале 2-го Восточного окружного военного суда. Гособвинение предложило суду признать Шамсутдинова виновным.

"Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы", – заявил гособвинитель.

25 октября 2019 года 20-летний Шамсутдинов устроил стрельбу в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Причиной происшествия назывался конфликт между военнослужащими.

В сентябре 2020 года Шамсутдинов признал вину. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте.

Позднее Шамсутдинова признали вменяемым в ходе психолого-психиатрической экспертизы. 28 декабря 2020 года присяжные заявили, что Шамсутдинов виновен.