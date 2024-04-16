Арестован фиктивно зарегистрировавший в своем жилище причастных к теракту в "Крокусе"

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В Твери заключили под стражу мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище причастных к теракту в "Крокус Сити Холле" братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Соответствующее решение опубликовали на сайте Московского районного суда Твери.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова, по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации", – отмечается в тексте.

В сообщении суда уточняется, что обвиняемый признал вину. У мужчины есть паспорт гражданина Таджикистана и загранпаспорт гражданина РФ. В ходе расследования выяснилось, что в Таджикистане у Ашурова живут родственники.

Сторона защиты выступала против ареста обвиняемого. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу до 11 июня. При этом постановление инстанции пока не вступило в силу.

Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались здание, открыли огонь по людям, а затем спровоцировали пожар. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

По данному делу задержали 11 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей. Последних Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.