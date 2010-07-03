Мосгорсуд не смягчит приговор – Мамаев

Футболист Павел Мамаев, приговоренный к 1 году и пяти месяцам тюрьмы за участие в драках, считает, что Мосгорсуд на заседании 13 июня не будет смягчать приговор.
"То, что происходит уже восемь месяцев, – это очередное шоу для телевидения и Первого канала", – приводит слова спортсмена Агентство "Москва". "Больше ничего говорить не хочу. Уверен на тысячу процентов, что сегодня ничего не изменится", – заявил Мамаев в суде. Все происходящее он назвал "просто шоу", подчеркнув, что не станет ни о чем просить.
Александр Кокорин, в свою очередь, просил суд о справедливости. "Хотим, чтобы вы как люди, которые отвечают за судьбы других людей, разбирались по закону", – сказал футболист на заседании.
В октябре прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками двух драк в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подсудимые частично признали вину, но при этом отрицали наличие хулиганства в своих действиях. 8 мая 2019 года суд признал четверых фигурантов дела виновными. Братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам.
Защита Кокорина и Мамаева рассчитывает на их освобождение
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