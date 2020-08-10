Суд оставил в силе запрет Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мосгорсуд постановил признать законным административный надзор в отношении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, сообщает ТАСС.

"Постановление Кунцевского суда оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – сообщила судья по итогам заседания.

Ранее было принято решение, согласно которому ей запрещено покидать место жительства с 23:00 до 06:00. Она может выйти из дома в это время только по рабочим и экстренным причинам. Кроме того, Караулова обязана являться два раза в месяц в территориальный ОВД для регистрации. Данные правила будут действовать для Карауловой до 27 апреля 2029 года.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года по делу о попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Девушка сбежала из дома, а после была обнаружена в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную террористам территорию.

Касаясь причин такого решения, мать Варвары заявила, что она уехала вслед за вербовщиком организации, в которого студентка была влюблена. В декабре 2016 года Караулову признали виновной в попытке вступить в ИГ. Она была приговорена к 4,5 годам колонии общего режима.

В апреле 2019 года Варвару отпустили из колонии по условно-досрочному освобождению. Позже она призвала девушек, которые уехали в Сирию, вернуться домой и не искать счастья на чужбине.