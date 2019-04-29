Караулова рассказала о планах после выхода на свободу

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", после освобождения по УДО рассказала о своих планах на будущее.
Девушка подчеркнула, что очень рада вновь оказаться на свободе и испытывает "фантастические ощущения". "Есть планы относительно учебы, работы, в том числе и фондов, которым хочу помочь", – цитирует Караулову Агентство "Москва". Она также выразила желание больше времени проводить с друзьями.
По словам Карауловой, сейчас она является студенткой двух вузов, обучается заочно. "Возможно, переведусь в ВШЭ или МГУ. В приоритете юриспруденция, но еще посмотрим", – отметила девушка.
Кроме того, Караулова предостерегла желающих присоединиться к террористам. "Надеюсь, что они сто раз над этим подумают и поймут, что это ошибка", – заявила она, отметив, что ее история в этом смысле стала "показательной".
Женщинам, которые находятся на подконтрольной боевикам территории, Караулова посоветовала вернуться домой, так как ничего хорошего в рядах террористов их не ждет. "Не надо бояться возвращаться", – заверила девушка.
Экс-студентка МГУ также подчеркнула, что готова вести борьбу с пропагандой терроризма в соцсетях. "В политику однозначно не пойду, но YouTube-аккаунт, Instagram – вполне возможно", – допустила Караулова.
Несмотря на свое возвращение к православию, Караулова считает ислам "религией мира". "Ислам на самом деле очень добрая, очень искренняя религия. Это религия мира. Я сейчас могу точно сказать, что ислам это не мое и, к сожалению, он пришел в мою жизнь под давлением. Я надеюсь, что христиане и мусульмане будут жить в мире. Только действуя вместе можно не допустить агрессии. В бога я верила всегда. В воскресенье отмечали Пасху в кругу семьи", – отметила девушка.
Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована и приговорена к тюремному сроку за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". В мае 2015 года девушка, увлекавшаяся изучением ислама и арабского языка, тайно от родителей вылетела в Турцию. Из Стамбула она собиралась направиться на территорию, подконтрольную боевикам ИГ в Сирии. Однако в начале июня турецкие спецслужбы задержали ее и еще 12 россиян на турецко-сирийской границе в городе Килис.
28 октября 2015 года Лефортовский суд Москвы арестовал Караулову по подозрению в "приготовлении к участию в деятельности террористической организации". В 2016 году ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.
16 апреля 2019 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении девушки, которой оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев. 27 апреля Караулова покинула колонию в Вологде.
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