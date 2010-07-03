Варвару Караулову отпустили по УДО

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, которую ранее осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденной подлежит удовлетворению", – огласила решение судья.
Караулова на заседании назвала свой поступок "самой большой глупостью", которую совершала в жизни. Девушка призналась, что не перестает корить себя за содеянное. По ее словам, она хотела бы найти возможность учиться, а также "начать работать и по-настоящему помогать", сообщает "Интерфакс".
Суд обязал Караулову в течение оставшегося срока раз в месяц приходить отмечаться в государственные органы. Ей также запрещено менять постоянное место жительства и место работы. Отмечается, что постановление Вологодского суда можно обжаловать в течение десяти суток после вынесения.
Отец Карауловой сказал Москве 24, что ему пока с трудом верится в решение суда о досрочном освобождении дочери. По его словам, дочь светится от счастья.
"На седьмом небе находимся, только верится с трудом очень до сих пор. На самом деле, может такое быть, что может быть суд, справедливое решение, я просто в шоке. Все было всем очевидно, но что в результате будет так – прям не верилось", – отметил мужчина.
Ранее сообщалось, что руководство колонии № 1 УФСИН по Волгоградской области выступило против освобождения девушки по УДО.
Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Девушка поехала в университет, но не явилась на занятия. Оказалось, что втайне от родителей она улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть на подконтрольную боевикам территорию в Сирии.
Из Турции девушку вернули на родину. В отношении нее завели уголовное дело. По данным следователей, с Карауловой переписывался ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он пытался завербовать девушку в ряды террористической группировки.
В 2016 году ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. В марте Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой. В апреле ее этапировали в ИК № 1 в Вологде.
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