ФСИН против освобождения Варвары Карауловой по УДО

Против условно-досрочного освобождения Варвары Карауловой, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", выступает руководство колонии № 1 УФСИН по Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Сергея Бадамшина.
По его словам, освобождение Карауловой считают нецелесообразным. При этом каждый шаг заключенной контролируют сотрудники ФСИН.
"Расстегнутая во время работы пуговица и желание прилечь на кровать в болезненном состоянии являются, по мнению администрации, основанием для дальнейшей изоляции девушки", – сказал адвокат.
Он подчеркнул, что психологическое исследование показало низкую вероятность рецидива преступления. Защитник выразил надежду, что суд будет на стороне закона, а не на поводу у ФСИН. Ходатайство об УДО Карауловой Вологодский суд рассмотрит 16 апреля.
В мае 2015 года Варвара Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в Килисе. Вскоре девушку задержали за незаконное пересечение границы. Домой она вернулась 12 июня.
Осенью того же года Караулову арестовали. Спустя еще год ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Решение суда было обжаловано, однако апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала приговор законным.
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