Суд 16 апреля рассмотрит просьбу об УДО Карауловой

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Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство защиты Варвары Карауловой о ее условно-досрочном освобождении из колонии, сообщает ТАСС.

По словам адвоката осужденной Сергея Бадамшина, рассмотрение ходатайства назначили на 16 апреля.



Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство". Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.

По данным следователей, с Карауловой переписывался ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он пытался завербовать девушку в ряды террористической группировки.

В марте Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой в 4,5 года. В апреле ее этапировали в ИК №1 в Вологде.