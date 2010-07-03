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09:07

Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

суды

09:07

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Фото: телеграм канал Mash

В субботу, 27 апреля, Варвара Караулова вышла из колонии в Вологде условно-досрочно. Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони, передает РИА Новости.

Караулову осудили на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Вологодский городской суд 16 апреля удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении девушки, которой оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев. Суд решил, что необходимости в изоляции Карауловой от общества нет.

Варвара Караулова – бывшая студентка философского факультета МГУ, арестованная в октябре 2015 года за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Девушка увлеклась изучением ислама и арабского языка. Втайне от родителей она оформила загранпаспорт и 27 мая 2015 года, вместо того чтобы отправиться на лекции, вылетела в Турцию. Вечером того же дня она попросила свою маму по СМС выгулять собаку, после чего связь с ней прервалась.

Из Стамбула Караулова планировала направиться в Сирию на территорию, подконтрольную боевикам ИГ. Но 4 июня турецкие спецслужбы задержали ее вместе с 12 россиянами, собиравшимися примкнуть к террористической организации, на турецко-сирийской границе в городе Килис.

28 октября 2015 года Лефортовский суд Москвы арестовал Караулову по подозрению в совершении преступления по статьям 30 и 205.5 УК РФ ("Приготовление к участию в деятельности террористической организации").

В ноябре 2015 года следствие предъявило ей официальное обвинение в попытке примкнуть к террористической организации "Исламское государство".

Варвара Караулова вышла на свободу

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