Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

В субботу, 27 апреля, Варвара Караулова вышла из колонии в Вологде условно-досрочно. Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони, передает РИА Новости.
Караулову осудили на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Вологодский городской суд 16 апреля удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении девушки, которой оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев. Суд решил, что необходимости в изоляции Карауловой от общества нет.
Варвара Караулова – бывшая студентка философского факультета МГУ, арестованная в октябре 2015 года за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Девушка увлеклась изучением ислама и арабского языка. Втайне от родителей она оформила загранпаспорт и 27 мая 2015 года, вместо того чтобы отправиться на лекции, вылетела в Турцию. Вечером того же дня она попросила свою маму по СМС выгулять собаку, после чего связь с ней прервалась.
Из Стамбула Караулова планировала направиться в Сирию на территорию, подконтрольную боевикам ИГ. Но 4 июня турецкие спецслужбы задержали ее вместе с 12 россиянами, собиравшимися примкнуть к террористической организации, на турецко-сирийской границе в городе Килис.
28 октября 2015 года Лефортовский суд Москвы арестовал Караулову по подозрению в совершении преступления по статьям 30 и 205.5 УК РФ ("Приготовление к участию в деятельности террористической организации").
В ноябре 2015 года следствие предъявило ей официальное обвинение в попытке примкнуть к террористической организации "Исламское государство".
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