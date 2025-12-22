Компания Dongfeng отозвала в России почти 13 тысяч грузовиков

Фото: 123RF.com/philipus

Автопроизводитель Dongfeng отозвал 12 914 седельных тягачей DFH4180 (GX) с российского рынка. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат 9 308 транспортных средств, реализованных с 2023 по 2025 год, и 3 606 грузовиков, которых не успели реализовать. В Росстандарте уточнили, что тягачи отзываются из-за несоответствия предписаниям правил, выявленного в ходе проверок организации.

До этого китайский автопроизводитель Foton отозвал 3 934 грузовика на шасси Aumark M4L. Это касается 3 488 машин, реализованных в период с 2022 по 2025 год, а также 446 грузовиков, изготовленных с 2022 по 2024 год, но еще не реализованных в РФ.

Отзывная программа необходима для устранения документарных нарушений – максимальная мощность на табличке изготовителя двигателя не соответствует максимальной мощности в документации.

