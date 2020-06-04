Суд установил надзор за Варварой Карауловой и запретил находиться вне дома ночью

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

За бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая пыталась примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", установлен надзор, передает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Кроме того, ей запрещено покидать дом ночью. Решение вступило в силу после удовлетворения административного иска МВД РФ в Кунцевском районном суде Москвы.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года по делу об участии в террористической организации. До этого она пропала, после чего была обнаружена в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную "Исламскому государству" территорию.

Касаясь причин такого решения, мать Варвары заявила, что она уехала вслед за вербовщиком организации, в которого студентка была влюблена. В декабре 2016 года Караулову признали виновной в попытке вступить в ИГ. Она была приговорена 4,5 годам колонии общего режима.

В апреле 2019 года Варвару отпустили из колонии по условно-досрочному освобождению. Позже она призвала девушек, которые уехали в Сирию, вернуться домой и не искать счастья на чужбине.