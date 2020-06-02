МВД просит установить надзор за Варварой Карауловой

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кунцевский суд рассмотрит иск о постановлении административного надзора в отношении Варвары Карауловой, которую освободили условно-досрочно за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Об этом рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Отдел МВД РФ по району Кунцево просит суд установить административный надзор до 27 апреля 2029 года. Он хочет запретить пребывание вне места жительства с 22:00 до 6:00, если это не связано с работой, и обязать явкой в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.

Иск рассмотрят 4 июня в 15:30. Бадамшин обратил внимание, что уведомление происходило по телефону из местного ОВД. Административный иск, по его словам, не направлялся, копия также не вручалась. Представитель защиты подчеркнул, что это нарушение, передает ТАСС.

Караулову арестовали в 2015 году. Она улетела в Стамбул, где ее задержали с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию.

Позже бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку. 27 апреля Караулова вышла на свободу из колонии в Вологде по УДО.

В мае стало известно, что она выходит замуж за адвоката Олега Елисеева. Он уточнил, что мероприятие пройдет в узком семейном кругу.