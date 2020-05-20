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Общество

20 мая, 21:51

Варвара Караулова выйдет замуж за защищавшего ее адвоката

общество

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам "Исламского государства" (запрещена в РФ), выходит замуж за адвоката Олега Елисеева. Об этом юрист сообщил у себя в Facebook.

"Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. В связи с некоторыми ограничениями, установленными в нашей стране коронавирусом, сама свадьба пройдет в узком семейном кругу. Поэтому прошу простить всех, кого хотим, но не можем пригласить на мероприятие. Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями", – написал Елисеев.

Караулова была арестована в октябре 2015 года. Она улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию.

Позже бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку. 27 апреля Караулова вышла на свободу из колонии в Вологде по условно-досрочному.

Варвара Караулова вышла на свободу по УДО

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