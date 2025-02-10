Военные на суде по делу генерала Попова опровергли хищение металла в зоне СВО

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Военные на суде по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова опровергли хищение металлоконструкций в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников судебного процесса.

Пять офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии подтвердили необходимость металлоизделий на фронте для создания защитных сооружений для техники и личного состава.

"Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: "А металл можно еще привезти?" – уточнил источник.

Он утверждает, что, по мнению следователей, около 1 000 тонн арматуры, уголка и металлических листов находятся на складе в Белореченске и считаются якобы украденными.

Также собеседники агентства рассказали, что бизнесмен, второй участник дела Сергей Моисеев в июле и августе 2023 года неоднократно пытался организовать поставку металла для нужд 58-й армии, но некоторые лица не проявили к этому интереса.

"Более того, выступившие в суде военнослужащие заявили, что после отстранения Попова от командования 58-й армией поставки металла прекратились совсем", – рассказал источник.

Эту информацию подтвердил адвокат Попова Сергей Буйновский, однако, по его словам, допросы свидетелей защиты еще не закончены.

Между тем более 15 военных командиров, участвующих в СВО в Запорожской области, дали показания в суде и опровергли доводы следствия о виновности Попова в мошенничестве. Один из собеседников СМИ передал слова офицеров, которые рассказали, что металл необходим для оборонительных сооружений, защиты военнослужащих и техники.

Также власти Запорожья отказались признать себя потерпевшей стороной по делу Попова, поскольку его действия не принесли никакого вреда. Близкий к участникам судебного процесса источник пояснил, что генерал помог защитить территорию региона от украинских боевиков.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии правоохранителей, он причастен к хищению свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге.

Бизнесмену Моисееву, который тоже является фигурантом дела, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Летом 2024-го по делу обвиняемых завершились все следственные действия.