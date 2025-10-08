Суд отключил певца Шарлота от ВКС за нарушение порядка на заседании

Фото: ТАСС/Альберт Дзень

Самарский областной суд отключил певца Эдуарда Шарлота от системы видео-конференц-связи во время рассмотрения апелляции о его переводе из колонии-поселения в колонию общего режима, сообщает РИА Новости.

На заседании певец заявил ходатайство об отводе своего адвоката Юлии Одинцовой. Шарлот пояснил, что защитник не посещал его и они не вырабатывали совместную стратегию защиты.

После отказа судьи в удовлетворении ходатайства Шарлот прекратил отвечать на вопросы и начал кричать.

"Ваша честь, я не признаю этот суд, я хочу отсюда уйти! Я не признаю этот цирк!" – выкрикнул певец.

Судья расценил эти действия как нарушение порядка судебного заседания и попросил отключить подсудимого от ВКС. В результате судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу.

Шарлота задержали в ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге за сожжение российского паспорта. Молодой человек извинился за свой поступок и объяснил поведение "осечками в понимании".

Позже артиста арестовали за мелкое хулиганство. По словам правоохранителей, Шарлот нецензурно высказывался в общественном месте, приставал к людям и кричал.

Спустя время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о возбуждении сразу трех уголовных дел против певца. В декабре 2024 года суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения.

Свою вину исполнитель частично признал, в том числе по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов.

В свою очередь, Росфинмониторинг в июле 2024 года внес Шарлота в список террористов и экстремистов, однако в апреле 2025-го исключил из перечня.

18 августа Шарлота перевели в колонию общего режима из колонии-поселения. Причиной перевода стало нарушение режимных требований.