Певец Шарлот переведен в колонию общего режима

Фото: ТАСС/Альберт Дзень

Суд Тольятти постановил перевести из колонии-поселения в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщила прокуратура Самарской области.

Причиной перевода стало нарушение режимных требований. В ведомстве уточнили, что исполнитель настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности.

Постановление суда еще не вступило в силу.

Шарлота задержали в ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге за сожжение российского паспорта. Молодой человек извинился за свой поступок и объяснил поведение "осечками в понимании".

Позже артиста арестовали за мелкое хулиганство. По словам правоохранителей, Шарлот нецензурно высказывался в общественном месте, приставал к людям и кричал.

Спустя время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о возбуждении сразу трех уголовных дел против певца. В декабре 2024 года суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения.

Свою вину исполнитель частично признал, в том числе по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов.

В свою очередь, Росфинмониторинг в июле 2024 года внес Шарлота в список террористов и экстремистов, однако в апреле 2025-го исключил из перечня.