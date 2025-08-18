18 августа, 12:35Шоу-бизнес
Певец Шарлот переведен в колонию общего режима
Суд Тольятти постановил перевести из колонии-поселения в колонию общего режима певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщила прокуратура Самарской области.
Причиной перевода стало нарушение режимных требований. В ведомстве уточнили, что исполнитель настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности.
Постановление суда еще не вступило в силу.
Шарлота задержали в ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге за сожжение российского паспорта. Молодой человек извинился за свой поступок и объяснил поведение "осечками в понимании".
Позже артиста арестовали за мелкое хулиганство. По словам правоохранителей, Шарлот нецензурно высказывался в общественном месте, приставал к людям и кричал.
Спустя время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о возбуждении сразу трех уголовных дел против певца. В декабре 2024 года суд приговорил Шарлота к 5,5 года колонии-поселения.
Свою вину исполнитель частично признал, в том числе по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов.
В свою очередь, Росфинмониторинг в июле 2024 года внес Шарлота в список террористов и экстремистов, однако в апреле 2025-го исключил из перечня.