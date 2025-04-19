Певец Шарлот исключен из списка террористов и экстремистов

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Певец Эдуард Шарлот, который был осужден за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключен из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация представлена на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (исключенные)... Физические лица... Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 года рождения, город Самара", – указано в перечне.

В конце ноября 2023 года певца задержали в Санкт-Петербурге за сожжение российского паспорта. После Шарлот принес извинения, пояснив, что поступил таким образом из-за "осечки в понимании".

Затем артист был вновь арестован за мелкое хулиганство. В полиции указали, что Шарлот в нецензурной форме высказывался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что против исполнителя было возбуждено сразу три уголовных дела. В декабре 2024 года суд назначил Шарлоту 5,5 года колонии-поселения.

Свою вину певец частично признал, в том числе по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов.

15 апреля четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений вынесенный певцу приговор.

