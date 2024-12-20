Гособвинение запросило 7 лет и 5 месяцев колонии для певца Шарлота

Фото: ТАСС/Альберт Дзень (Эдуард Шарлот внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Гособвинение запросило семь лет и пять месяцев колонии общего режима для певца Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заседание суда.

Также певца просят приговорить к штрафу в размере 299 тысяч рублей.

В конце ноября прошлого года исполнителя задержали в Санкт-Петербурге и отвезли в отделение полиции из-за сожжения российского паспорта. Затем Шарлот извинился и сказал, что поступил так из-за "осечки в понимании".

Спустя время певца арестовали за мелкое хулиганство на 13 суток. По версии правоохранителей, тот нецензурно выражался в общественном месте, приставал к людям и кричал, а на замечания прохожих не реагировал.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что СК РФ по Самарской области возбудил в отношении Шарлота сразу три уголовных дела.

В октябре суд приступил к рассмотрению дела в отношении певца по существу. Во время слушания Шарлот частично признал вину по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о похищении или повреждении документов. При этом он не признал вину по статье о возбуждении ненависти.