Адвокат Марии Хачатурян рассказал о дальнейших действиях

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал о дальнейших действиях обвинения и защиты. По его словам, вместе с обвинительным заключением по старшим сестрам и постановлением по младшей сестре материалы дела направлены в Генпрокуратуру.

"У прокуратуры десятидневный срок для принятия решения, но его могут и продлить в связи с объемом: каждое из дел – более 20 томов", – сказал Пакулин в беседе с RT.

По его словам, если прокурор посчитает доводы защиты весомыми, чтобы вернуть дело на дополнительное расследование, это будет только приветствоваться.

"Если сочтет, что дело готово для суда, значит, мы свои доводы будем излагать уже в суде", – отметил Пакулин.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным следователей, Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Что же касается Марии, то ей предлагают назначить принудительное лечение.

Как рассказал Москве 24 адвокат Дмитрий Чипчиу, если в ходе рассмотрения уголовного дела судом либо при экспертизе в рамках расследования человек признан невменяемым, то его отправляют на принудительное лечение как минимум на полгода. А лечиться и наблюдаться можно пожизненно, подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что двое из сестер Хачатурян в момент убийства отца могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. ГСУ СК РФ завершило расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В ведомстве подчеркнули, что в отношении младшей сестры дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

До этого стало известно, что следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня СК предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".