Адвокат рассказал, сколько может длиться лечение младшей из сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Если в ходе рассмотрения уголовного дела судом либо при экспертизе в рамках расследования человек признан невменяемым, то его отправляют на принудительное лечение как минимум на полгода. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал адвокат Дмитрий Чипчиу, комментируя постановление прокурору о применении к Марии Хачатурян принудительной меры медицинского характера.

"Сколько конкретно будут лечить – неизвестно. Применяют психиатрический стационар как минимум на полгода. Далее каждые полгода по ходатайству главного врача этой больницы суд может продлить лечение еще на полгода. И так далее до полного выздоровления либо до наступления стадии ремиссии", – пояснил эксперт.





Дмитрий Чипчиу адвокат С точки зрения юридической это освобождение от уголовной ответственности, но применение принудительных мер медицинского характера в связи с наличием у человека психического заболевания. Младшая из сестер не осознавала на момент преступления, что она делает, в силу психического расстройства, поэтому будут лечить, наблюдать. А лечиться и наблюдаться можно пожизненно.

Ранее сообщалось, что двое из сестер Хачатурян в момент убийства отца могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).

"В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими", – говорится в сообщении.

Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В ведомстве подчеркнули, что в отношении младшей сестры дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

До этого стало известно, что следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня СК предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.

Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".



Соболева Илона