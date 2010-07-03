Адвокат рассказал, сколько может длиться лечение младшей из сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Если в ходе рассмотрения уголовного дела судом либо при экспертизе в рамках расследования человек признан невменяемым, то его отправляют на принудительное лечение как минимум на полгода. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал адвокат Дмитрий Чипчиу, комментируя постановление прокурору о применении к Марии Хачатурян принудительной меры медицинского характера.
"Сколько конкретно будут лечить – неизвестно. Применяют психиатрический стационар как минимум на полгода. Далее каждые полгода по ходатайству главного врача этой больницы суд может продлить лечение еще на полгода. И так далее до полного выздоровления либо до наступления стадии ремиссии", – пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что двое из сестер Хачатурян в момент убийства отца могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).
"В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими", – говорится в сообщении.
Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В ведомстве подчеркнули, что в отношении младшей сестры дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").
До этого стало известно, что следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня СК предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.
Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. Изначально сестры утверждали, что все случившееся было лишь самообороной. По их версии, в злополучный день Михаил Хачатурян под действием наркотиков пришел в комнату к дочерям с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться. Согласно другой версии, убийство отца было спланировано девочками заранее.
Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей физическому и сексуальному насилию.
Мотив преступления, по мнению следствия, – "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: