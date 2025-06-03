Суд отказался арестовать подозреваемого в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

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Слюдянский районный суд Иркутской области отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте 24-летнего подозреваемого в покупке алкоголя подросткам в Байкальске на вечеринку, где погибли пять несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России по региону.

Фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Вовлечение двух и более несовершеннолетних, в том числе малолетнего, в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Трагедия в одном из СНТ Байкальска произошла 28 мая. Согласно предварительным данным, группа подростков в возрасте от 13 до 16 лет отмечала день рождения, когда один из участников мероприятия с ножом напал на остальных.

В результате четверо подростков погибли, еще четверо получили ранения. После этого нападавший поджег здание и сам погиб в огне. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время правоохранители расследуют дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий".