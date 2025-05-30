Пострадавший при нападении в Байкальске подросток пришел в себя

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Состояние подростка, который был тяжело ранен во время нападения в Байкальске, стабилизировалось, он пришел в себя. Об этом в своем телеграм-канале рассказала уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

"Мы немного пообщались – говорили о простом, детском, о лете и предстоящих каникулах. Если семья примет такое решение, обязательно поможем организовать ему летний отдых", – поделилась Афанасьева.

Омбудсмен посетила детей в Иркутской областной клинической больнице. Сейчас они размещены в отдельных палатах и получают необходимую медицинскую помощь, в том числе психологическую.

Как подчеркнула Афанасьева, важно окружить их вниманием и заботой.

Трагедия в одном из СНТ Байкальска произошла 28 мая. Согласно предварительным данным, группа подростков в возрасте от 13 до 16 лет отмечала день рождения, когда один из участников мероприятия с ножом напал на остальных.

В результате четверо подростков погибли, еще четверо получили ранения. После этого нападавший поджег здание, где произошла драка, и сам погиб в огне. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время правоохранители расследуют дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий".

Следователи уже задержали двоих подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске. Предполагается, что одним из задержанных стал 18-летний молодой человек.