Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Следователи задержали двоих подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске, передает пресс-служба СК РФ по Иркутской области.

Их действия подпадают под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, уточнили в ведомстве. Задержание прошло в соответствии с законодательством. К настоящему моменту фигуранты уже допрошены следователями.

Предполагается, что одним из задержанных стал 18-летний молодой человек.

Трагедия в одном из СНТ Байкальска произошла 28 мая. Согласно предварительным данным, группа подростков в возрасте от 13 до 16 лет отмечала день рождения, когда один из участников мероприятия достал нож и напал на остальных.

В результате поножовщины четверо подростков погибли, еще четверо получили ранения. После этого нападавший поджег здание, где произошла драка, и сам погиб в огне. Пострадавшие были госпитализированы.

Возможно, причиной инцидента стало употребление алкоголя подростками. В настоящее время правоохранители расследуют дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий".