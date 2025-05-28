Мать убитой в Байкальске девочки рассказала, что дочь звонила ей с вечеринки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Девочка-подросток, погибшая в СНТ Байкальска, звонила своей матери с вечеринки. Об этом в беседе с РЕН-ТВ заявила сама мама, Ольга Маркова.

"Звонила, говорила, что все хорошо", – сообщила женщина.

По ее словам, подозреваемого в убийстве и поджоге дома она не знала лично, но имела представление, что подросток учился в одной школе с ее дочерью.

"Не понимаю, что на него нашло, что всех поубивал", – поделилась мать погибшей девочки.

О трагедии стало известно 28 мая. По предварительной версии, несовершеннолетние отмечали день рождения, но в какой-то момент один из подростков взял нож и напал на остальных участников вечеринки.

Перед нападением, считают правоохранители, 17-летний подросток приставал к одной из девочек, но она не ответила ему взаимностью. Кроме того, в ходе торжества подростки могли употреблять спиртные напитки.

В результате поножовщины четверо подростков погибли, а еще четверо пострадали. При этом сам нападавший устроил пожар и погиб в огне. Раненые были госпитализированы в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. После трагедии было возбуждено уголовное дело.

