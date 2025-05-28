Алкоголь подросткам в Байкальске купил 18-летний молодой человек

Фото: ТАСС/Telegram-канал СК РФ

18-летний молодой человек купил алкогольные напитки на вечеринку в Байкальске, где погибли пятеро подростков. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по Иркутской области Анатолий Ситников.

"К трагедии привели два фактора. Первое – это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе – достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам", – цитирует его в своем телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.

По словам Кобзева, пострадавшие и погибшие дети учились в одной школе, занимались спортом, а педагоги оценивают их положительно. Губернатор поручил разобраться в том, почему им купили алкоголь, почему дети разного возраста оказались в одной компании ночью на даче без контроля взрослых. Результаты необходимо будет донести до родителей и педагогов всей области, указал он.

"Подростки, конечно, считают себя взрослыми. Они уверены, что способны сами отвечать за свои поступки. Порой с ними бывает трудно. Тем не менее нужно искать подходы к ребятам, слушать и слышать их, уметь договариваться. Ведь именно от бесконтрольности, небрежности могут произойти трагедии", – указал Кобзев.

По информации главы местного Минздрава Андрея Модестова, все пострадавшие направлены в Иркутскую областную детскую больницу в тяжелом психологическом состоянии. Троих из них перевезли в первую очередь не из-за физического состояния, уточнил Модестов.

"Здесь им могут оказать комплексную медико-психологическую помощь. Завтра (29 мая. – Прим. ред.) их родителей доставят в Иркутск для встречи с детьми", – добавил глава местного Минздрава.

При этом глава региона отметил быструю и качественную медицинскую помощь детям. Еще до транспортировки в Иркутск в районной больнице провели операцию наиболее пострадавшему подростку.

"В режиме телеконсультации на ней присутствовали врачи Иркутской областной детской больницы", – рассказал глава области.

С родителями и близкими погибших и пострадавших детей работают психологи и психотерапевт Иркутского областного психоневрологического диспансера. Кроме того, пострадавшим и всем детям из семей погибших и травмированных власти предложат на летних каникулах бесплатно отправиться в оздоровительные лагеря. Но итоговое решение будет зависеть от состояния, рекомендаций врачей и желания самих подростков, отметил Кобзев.

О трагедии в одном из СНТ Байкальска стало известно 28 мая. По предварительной версии, молодые люди и девушки в возрасте от 13 до 16 лет отмечали день рождения, но в какой-то момент один из участников вечеринки достал нож и напал на остальных.

Инцидент мог произойти из-за употребления подростками алкоголя. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о вовлечении детей в совершение антиобщественных действий.

В результате поножовщины четверо подростков погибли, а еще четверо были ранены. Затем нападавший устроил пожар и погиб в огне. Пострадавшие были госпитализированы. После инцидента следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

