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28 мая, 15:27

Происшествия

Министр Парфенов объяснил слова о "непонятном сообществе" в адрес подростков в Байкальске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов объяснил, что его слова о "непонятном сообществе", сказанные в адрес погибших и раненых подростков в Байкальске, были неправильно поняты журналистами. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам Парфенова, он подразумевал, что на празднике собрались дети разных лет.

Речь идет о подростках, праздновавших день рождения в одном из СНТ Байкальска, который закончился нападением. Согласно предварительной версии, один из участников встречи достал нож и напал на остальных.

В результате пятеро подростков погибли, а еще четверо пострадали. Нападавший устроил пожар и сам погиб в огне. Раненые были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. Трагедия могла произойти из-за употребления спиртных напитков. По версии правоохранителей, подозреваемый в убийстве мог разнервничаться из-за отказа одной из девушек во взаимных отношениях.

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