Минобразования: погибшие подростки в Байкальске были объединены в сообщество

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Подростки, погибшие и раненные в Байкальске Иркутской области, были объединены "непонятным сообществом" с 7-го по 10-й класс, сообщил министр образования региона Максим Парфенов.

"Мы проведем областное совещание директоров школ и областное родительское собрание, когда в принципе будут понятны предварительные причины по всему случившемуся, потому что действительно неизвестна (вся. – Прим. ред.) ситуация", – цитирует его ТАСС.

Также будет проведено родительское собрание в самом Байкальске, указал Парфенов.

В одном из СНТ Байкальска произошла поножовщина. По предварительной версии, молодые люди в возрасте от 13 до 15 лет и девушки от 14 до 16 лет отмечали день рождения, но в какой-то момент один из участников встречи достал нож и напал на остальных.

В результате четверо подростков погибли, а еще четверо пострадали. Затем нападавший устроил пожар и сам погиб в огне. Раненые были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

Трагедия могла произойти из-за употребления спиртных напитков. По версии правоохранителей, подозреваемый в убийстве четырех и ранении еще четырех подростков мог разнервничаться из-за якобы отказа одной из девушек во взаимных отношениях.

