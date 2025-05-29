29 мая, 10:19Происшествия
В Байкальске отменили праздничные мероприятия 1 июня
Фото: телеграм-канал "Следком"
На территории Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области отменены все праздничные мероприятия, запланированные на 1 июня, в День защиты детей. Соответствующее постановление опубликовано в телеграм-канале администрации Байкальского городского поселения.
Решение было принято главой администрации Василием Темгеневским в связи с гибелью несовершеннолетних.
О трагедии в одном из СНТ Байкальска стало известно 28 мая. По предварительной версии, молодые люди и девушки в возрасте от 13 до 16 лет отмечали день рождения, но в какой-то момент один из участников вечеринки достал нож и напал на остальных.
Инцидент мог произойти из-за употребления подростками алкоголя. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о вовлечении детей в совершение антиобщественных действий.
В результате поножовщины четверо подростков погибли, а еще четверо были ранены. Затем нападавший устроил пожар и погиб в огне. Пострадавшие были госпитализированы. После инцидента следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.