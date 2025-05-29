В Байкальске отменили праздничные мероприятия 1 июня

Фото: телеграм-канал "Следком"

На территории Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области отменены все праздничные мероприятия, запланированные на 1 июня, в День защиты детей. Соответствующее постановление опубликовано в телеграм-канале администрации Байкальского городского поселения.

Решение было принято главой администрации Василием Темгеневским в связи с гибелью несовершеннолетних.

О трагедии в одном из СНТ Байкальска стало известно 28 мая. По предварительной версии, молодые люди и девушки в возрасте от 13 до 16 лет отмечали день рождения, но в какой-то момент один из участников вечеринки достал нож и напал на остальных.

Инцидент мог произойти из-за употребления подростками алкоголя. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о вовлечении детей в совершение антиобщественных действий.

В результате поножовщины четверо подростков погибли, а еще четверо были ранены. Затем нападавший устроил пожар и погиб в огне. Пострадавшие были госпитализированы. После инцидента следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

