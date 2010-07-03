Адвокат Кокорина хочет добиться изменения меры пресечения футболисту

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявит ходатайство об изменении меры пресечения подзащитному с содержания под стражей на подписку о невыезде. Об этом сообщает газета "Известия".

Предварительное заседание по делу Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого состоится 3 апреля в Пресненском суде. Кокорин заявил, что готов к суду.

Кокорин и Мамаев находятся в "Бутырке" полгода. Нападающий "Зенита" содержится в двухместной камере с телевизором и холодильником. А Мамаев в феврале перебрался в многоместную камеру, чтобы иметь возможность играть в футбол (по закону заключенных на прогулки выводят покамерно). Он стал менее охотно общаться с журналистами, хотя изначально планировал провести пресс-конференцию в СИЗО.

Футболист петербургского клуба уточнил, что врачей "Зенита" к нему в камеру так и не допустили. Он полагает, что это было решением следователя. Спортсмен не раз жаловался на боли в ноге: еще до задержания получил травму.

Члены комиссии призывали органы следствия и прокуратуры разрешить врачам "Зенита" осмотреть его. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников отмечал, что в системе ФСИН РФ нет специалистов по спортивным травмам, поэтому допуск квалифицированных специалистов необходим для сохранения здоровья Кокорина.

В конце марта уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сказала, что "Зенит" не обращался в столичное управление ФСИН с предложением допустить врачей. Европейский суд по правам человека не стал рассматривать жалобу нападающего Кокорина на этот счет. Причина отказа – несоответствие заявки правилам оформления.

По версии следствия, в октябре 2018 года нападающий "Зенита", его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в столичном кафе и на парковке. У гостиницы "Пекин" они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и повредили машину.

Позже компания избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже была добавлена статья "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".