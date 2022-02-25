Российские баскетболисты сыграют на нейтральных площадках в Евролиге

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Домашние матчи "Зенита", УНИКСа и ЦСКА баскетбольной Евролиги пройдут на нейтральных площадках. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Встречи состоятся в ранее утвержденные даты. При этом матч между ЦСКА и Барселоной, запланированный на 27 февраля, был перенесен.

Ранее UEFA перенес финал Лиги чемпионов 2022 года в Париж. Изначально матч должен был состояться 28 мая в Санкт-Петербурге. Аналогичное решение приняла Международная федерация лыжного спорта в отношении российских этапов Кубка мира по ряду дисциплин.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

