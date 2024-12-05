Бывший чешский голкипер заявил, что НХЛ и другие лиги должны Украине миллиарды

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Бывший чешский вратарь Доминик Гашек потребовал от международных хоккейных лиг и федераций направить Украине сотни миллиардов долларов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост спортсмена в соцсетях, который он опубликовал после конференции в Киеве по теме влияния спорта на мировые события.

По словам олимпийского чемпиона, международные лиги и федерации имеют большое влияние во всем мире, поэтому они несут ответственность за свои действия. В этой связи Гашек указал на то, что данные федерации и лиги, включая Национальную хоккейную лигу (НХЛ), пропагандируют необходимость проведения СВО на Украине.

"Я предложил программу, которая может остановить эту огромную рекламу российской СВО и спасти тысячи, а точнее, во много раз больше человеческих жизней", – добавил хоккеист.

Гашек не раз критиковал руководство НХЛ из-за того, что они не запретили российским хоккеистам играть в лиге после начала спецоперации. При этом сам экс-вратарь в одном из своих сезонов представлял столичный клуб "Спартак".

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила от соревнований сборные и клубы России и Белоруссии. В Федерации хоккея России заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

В марте 2023-го совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

Однако уже в октября того же года IIHF сообщила, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе ОИ 2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.

