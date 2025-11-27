Проблемы со здоровьем появились у беременной Лерчек

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

У беременной Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим.ред.) диагностировали анемию и гестоз. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию возлюбленного блогерши Луиса Сквиччиарини в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Лерчек нужен постоянный врачебный контроль и визиты в клинику. Сквиччиарини отметил, что сейчас девушка находится на 25-й неделе беременности, а последнее УЗИ ей делали, когда она была на 18-й неделе.

"Сейчас моя главная задача – обеспечить им максимальную заботу и сделать все возможное для их здоровья и безопасности", – подчеркнул избранник Лерчек.

Он также рассказал, что ситуация очень сложная. Сквиччиарини добавил, что все его мысли сосредоточены на том, чтобы девушка смогла безопасно родить. Пол будущего ребенка пара еще на раскрывала. Однако они пообещали, что в будущем расскажут это подписчикам.

Блогеру и ее бывшему мужу Артему Чекалину в марте 2023 года предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов и отмывании денежных средств. По данным прокуратуры, из России они вывели свыше 250 миллионов и не уплатили налоги суммой свыше 300 миллионов рублей.

По решению суда девушке запретили пользоваться интернетом и назначили ей домашний арест, пока ведется следствие. Имущество Чекалиных арестовали, а в ходе обыска в их доме обнаружили золотые слитки, стоимость которых составила почти 40 миллионов рублей.

Несмотря на то что блогеры уплатили выплатили 504 миллиона рублей налоговых долгов, расследование по их делу завершилось 29 августа этого года. Оба фигуранта находятся под домашним арестом, который постоянно продлевают. Суд над Чекалиными назначили на 1 декабря.

О беременности Лерчек заявили члены ее семьи. Отцом ребенка является ее тренер по танцам.