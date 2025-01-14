Daily Mail: актер Леонардо Ди Каприо улетел на частном самолете от пожаров в США

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Актера Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии после того, как он был замечен со своей возлюбленной Витторией Черетти в Мексике, куда пара прилетела на частном самолете. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Вместе с парой были отец актера Джордж и его супруга. По версии журналистов, Ди Каприо отправился в мексиканский город Кабо Сан Лукас из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, в результате которых более 100 тысяч человек были эвакуированы.

"Учитывая репутацию Лео как защитника окружающей среды, вызывает недоумение тот факт, что он воспользовался частным самолетом во время такого крупного стихийного бедствия", – сказано в сообщении.

Еще в 1998 году актер создал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, который за 20 лет работы профинансировал более 200 экологических проектов. Ди Каприо направил свыше 80 миллионов долларов на гранты, направленные на борьбу с изменением климата.

Кроме того, по данным издания, вместе с Ди Каприо в Мексику прилетел американский актер и сценарист Ларри Дэвид.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента стало известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна, достигнув 40 306 акров, что соответствует 163 квадратным километрам.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

В свою очередь, президент США Джо Байден подчеркнул, что на восстановление пострадавших от пожаров районов Лос-Анджелеса потребуются десятки миллиардов долларов. Он призвал конгресс активизироваться и выделить финансирование на эти нужды.

