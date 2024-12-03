AP: больной раком продюсер Вайнштейн был экстренно госпитализирован из тюрьмы

Фото: ТАСС/AP/ Seth Wenig

Американский продюсер Харви Вайнштейн, у которого ранее диагностировали онкологическое заболевание, был госпитализирован из места заключения для экстренного лечения. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на адвоката Вайнштейна Имрана Ансари.

По информации агентства, 72-летнего продюсера направили в больницу Бельвью на Манхэттене для "экстренного лечения из-за тревожных результатов анализа крови, требующих немедленной медицинской помощи".

"Ожидается, что он останется там до тех пор, пока его состояние не стабилизируется", – говорится в заявлении адвоката.

По словам Ансари, в тюрьме продюсер был лишен надлежащей медицинской помощи, что является "не только врачебной халатностью, но и нарушением конституционных прав" Вайнштейна. Он также отметил, что госпитализация произошла менее чем через неделю после того, как его подопечный обратился в суд из-за некачественного медицинского обслуживания.

Еще в начале сентября Вайнштейна экстренно госпитализировали после того, как он почувствовал боли в груди. До этого он также попал в больницу в Нью-Йорке для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза, жидкости в сердце и легких. Кроме того, у продюсера был положительный результат теста на COVID-19, он заболел двусторонней пневмонией.

Позже СМИ сообщили, что у Вайнштейна диагностировали редкую форму рака – хронический миелолейкоз. Продюсера направили на лечение в тюремную больницу на острове Райкерс в Нью-Йорке.

Вайнштейна обвиняли в харрасменте несколько десятков женщин. По данным СМИ, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера.

В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти – в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В апреле этого года высший суд Нью-Йорка отменил приговор Вайнштейна. Инстанция постановила, что судебный процесс в 2020 году прошел с "вопиющими" нарушениями. В частности, было недопустимо позволить женщинам давать показания по обвинениям, не касающимся дела.