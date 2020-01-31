В Шереметьево рассказали о принимаемых мерах из-за коронавируса

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Специалисты санитарно-карантинного пункта аэропорта Шереметьево ведут дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая. При выявлении повышенной температуры на борт вызывается медицинская бригада здравпункта, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

При обнаружении характерных симптомов коронавирусной инфекции пассажира изолируют в специальное помещение, после чего отправляют в инфекционную больницу для дополнительного обследования.

Аэропорт также удвоил число медработников в терминалах из-за вспышки коронавируса. Обычно в каждом терминале в пассажирском пункте работают по два медработника в смену. Сейчас в смену работает по 20 человек. Защита персонала осуществляется с использованием противочумных костюмов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР введут с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ограничения касаются только регулярных рейсов из континентального Китая.

Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.

Фото: Минздрав РФ



Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9 692.