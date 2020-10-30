Число пострадавших при землетрясении в Турции увеличилось до 607 человек

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Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 607, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

"К настоящему времени в результате землетрясения погибли 12 наших граждан, 607 человек получили травмы", – говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что после землетрясения произошло 170 повторных подземных толчков, магнитуда 21 из них была выше 4,0.

Землетрясение произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются на месте 17 разрушенных домов. Из-под завалов в Измире удалось вытащить минимум 70 человек.

Разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В греческом Самосе из-за толчков разрушен купол церкви, травмы получили четыре человека, двое погибли.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с происшествием.