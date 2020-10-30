Число пострадавших при землетрясении в Турции увеличилось до 522 человек

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Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 522 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства республики Бекира Пакдемирли.

По последним данным, погибли 12 человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на турецком телевидении, рассказал, что поисково-спасательные работы продолжаются на месте 17 разрушенных домов. Из-под завалов в Измире удалось вытащить минимум 70 человек.

Землетрясение произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси. Подземные толчки начались на глубине 16,5 километра.

Разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В греческом Самосе из-за толчков разрушен купол церкви, травмы получили четыре человека, двое погибли.

В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с происшествием.