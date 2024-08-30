МАК: перед крушением SSJ 100 пилоты распознали неправильную работу датчиков угла атаки

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Неполадки или неправильная установка датчиков угла атаки, по промежуточным данным, стали причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье. Об этом сообщается в промежуточном отчете на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Из документа следует, что экипаж в процессе полета заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно. Также в полете произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал. Его экипаж не обсуждал. Пилоты пытались справиться с возникшей ситуацией, но им это не удалось.

В ведомстве уточнили, что после катастрофы "суперджета" процедура установки датчика угла атаки будет усовершенствована и к ней выпустят новую инструкцию.

МАК обратил внимание, что промежуточный отчет выпущен до окончания расследования ЧП. В данный момент комитет продолжает сбор и анализ информации о работоспособности систем и агрегатов воздушного судна, оценку подготовки и действий экипажа, а также подготовку и проведение экспериментов в интересах расследования.

"Представленная в промежуточном отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения дополнительно полученных материалов", – добавили в ведомстве.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следствие завело дело и изъяло документацию на заводе, где ремонтировали борт.

В свою очередь, источник, приближенный к расследованию ЧП, заявлял, что возможной причиной падения Sukhoi Superjet мог послужить человеческий фактор. Эта догадка основывается на том, что к двум предыдущим крушениям SSJ, которые произошли в Индонезии в 2011 году и в аэропорту Шереметьево в 2019-м, привело именно это.

