Дело о ЧП с поездом под Волгоградом передали для расследования в Ростов

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Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, возбужденное после ЧП с поездом в Волгоградской области, передали для расследования в Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Делом займутся во 2-м отделе по расследованию особо важных дел. В момент столкновения с "КамАЗом" в поезде находились 956 пассажиров.

В свою очередь в РЖД сообщили, что в настоящее время в лечебных учреждениях остаются помощник машиниста и два проводника. Состояние помощника машиниста оценивается как средней степени тяжести, проводников – удовлетворительное. Машиниста и еще одного проводника выписали из больниц.

9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Согласно последним данным, пострадали 52 человека. В больницах остаются 22 пострадавших. Среди них 8 детей. Всего порезы и ссадины получили порядка 140 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

Восстановительные работы на перегоне Гремячая – Котельниково, где произошло ЧП, продолжаются. Поезда ходят по одному пути в реверсивном режиме. На данный момент из-за происшествия задерживаются 11 поездов.