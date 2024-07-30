Водитель "КамАЗа", попавшего в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на красный

Фото: ТАСС/Василина Борко

Водитель "КамАЗа", в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Восстановительные работы на перегоне Гремячая – Котельниково, где произошло ЧП, продолжаются. Поезда ходят по одному пути в реверсивном режиме. На данный момент из-за происшествия задерживаются 11 поездов.

9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Согласно последним данным, пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ находится 21 человек, 10 из них – дети. Всего легкие порезы и ссадины получили порядка 140 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".