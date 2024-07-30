Мурашко: в больницах после ЧП с поездом под Волгоградом остаются 22 пострадавших

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

После ЧП с поездом в Волгоградской области в больницах остаются 22 пострадавших. Среди них 8 детей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

По словам главы ведомства, состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. Детей среди них нет.

Большинство пассажиров сошедшего с рельсов поезда продолжили путь к месту назначения, сообщили РЖД. Поездами компании едут 737 человек. Всего в составе в момент аварии было 803 пассажира.

9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Согласно последним данным, пострадали 52 человека. Их доставили в Котельниковскую ЦРБ, позже часть выписали. Всего легкие порезы и ссадины получили порядка 140 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

Восстановительные работы на перегоне Гремячая – Котельниково, где произошло ЧП, продолжаются. Поезда ходят по одному пути в реверсивном режиме. На данный момент из-за происшествия задерживаются 11 поездов.