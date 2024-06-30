Crocus Group планирует восстановить фасад "Крокуса"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортёр"

Фирма Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего после теракта здания, где расположен "Крокус Сити Холл". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Там уточнили, что общая площадь сооружения составляет 400 тысяч квадратных метров, из которых 10 тысяч – прогоревший периметр и кровля. Собеседник издания подчеркнул, что рядом расположены другие объекты, где каждый день бывает множество людей.

Именно поэтому важно починить периметр, чтобы конструкции не представляли ни для кого опасности, уверен представитель компании. При этом пока нет окончательного решения о том, будет ли восстановлено здание, либо на его месте создан мемориал.

Ранее губернатор Подмосковья заявлял, что концертного зала в сооружении больше не будет. При этом глава региона обсуждал идею создания сквера или зимнего сада на месте теракта.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из тех должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

