Во Владимирской области запретили посещать леса у воинской части Киржачского района

Фото: РИА Новости/Владимир Никонов

Запрет на пребывание и въезд транспорта в леса в радиусе 10 километров вокруг воинской части начал действовать в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

Уточняется, что он будет действовать до отмены.

На складе воинской части в Киржачском районе 22 апреля произошла детонация боеприпасов. Предварительно, причиной стало возгорание.

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере четыре человека, трое из которых были госпитализированы.

На фоне случившегося был введен режим ЧС. Он распространялся на воинскую часть, 7 населенных пунктов и 12 дачных поселков. Позже его отменили в участке Мележи, деревнях Дворищи, Илейкино, Храпки, Грибаново, Дубки, поселках Дубки, Першино и Мирном, а также в СНТ "Звездный" и "Лужки".

