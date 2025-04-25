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25 апреля, 19:55

Происшествия

Режим ЧС отменен в 11 населенных пунктах Киржачского района

Фото: РИА Новости/Владимир Никонов

Режим чрезвычайной ситуации отменен в 11 населенных пунктах в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Режим ЧС отменили в участке Мележи, деревнях Дворищи, Илейкино, Храпки, Грибаново, Дубки, поселках Дубки, Першино и Мирном, а также в СНТ "Звездный" и "Лужки". Тем временем в поселке Барсово режим будет действовать до особого распоряжения.

Вечером 22 апреля на складе воинской части в Киржачском районе произошла детонация боеприпасов. Предварительно, причиной этому стало возгорание на складе.

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере четыре человека, трое из которых были госпитализированы.

Режим ЧС распространялся на воинскую часть, 7 населенных пунктов и 12 дачных поселков. Также были в пункты временного размещения были эвакуированы жители.

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