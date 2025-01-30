Специалисты еще не нашли черные ящики столкнувшихся в Вашингтоне самолета и вертолета

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Сотрудники спецслужб все еще не смогли обнаружить в реке Потомак бортовые самописцы разбившихся при авиакатастрофе в Вашингтоне самолета и вертолета. Об этом сообщила глава нацсовета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди.

"Мы еще не получили самописцы полетных данных. Мы знаем, что они там. Они под водой", – приводит ТАСС ее слова.

Сотрудник нацсовета Тодд Инмен добавил, что власти пока не могут сказать, что стало причиной авиакатастрофы – человеческий или механический фактор. Специалисты продолжат вести расследование инцидента до полного установления причин, добавил он. Предварительный отчет планируется подготовить в течение 30 дней.

"Наши следователи продолжают собирать всю информацию, включая данные о персонале, их рабочие записи и возможную усталость. Все это будет частью расследования", – заявил Инмен.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по Москве. – Прим. ред.). Причиной падения стало столкновение с военным вертолетом. Всего на борту судна было 64 человека, а в вертолете – трое.

На данный момент спасатели извлекли из реки тела 28 погибших. Из них 27 – тела из пассажирского лайнера и одно – члена экипажа вертолета. Позже выяснилось, что среди погибших в авиакатастрофе были два тренера – чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. ЧП прокомментировали и в Международном союзе конькобежцев (ISU), заявив, что находятся в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечают СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.