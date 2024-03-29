29 марта, 11:42Происшествия
Приехавший с СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ Мясников погиб в "Крокусе"
Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Участник спецоперации, полковник спецназа Главного разведывательного управления Тимур Мясников погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил председатель самарского регионального отделения общероссийской общественной организации "Офицеры России" Артур Маливанчук в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, Мясников приехал в Москву в отпуск за несколько дней до трагедии. На концерт группы "Пикник" он решил сходить вместе с семьей. Во время атаки террористов полковник успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь, получив три пули.
Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но не сумели спасти. Прощание с Мясниковым состоится 29 марта на Савеловском проспекте, 10.
Тимур Мясников окончил Суворовское военное училище, военный вуз, служил в 3-й бригаде специального назначения, Генеральном штабе ВС России. Он награжден многими боевыми орденами и медалями. В послужном списке полковника были Косово, Таджикистан, а также два года в зоне СВО.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.
Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.
В больницах Москвы и Подмосковья продолжают лечение 77 пострадавших при теракте в "Крокусе