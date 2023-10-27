Армия Израиля сообщила, что число заложников в секторе Газа достигло 229

Фото: ТАСС/ЕРА/ABIR SULTAN

Палестинское движение ХАМАС продолжает удерживать не менее 229 заложников в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

По его словам, еврейское государство уведомило 229 семей о том, что их родственники удерживаются боевиками ХАМАС в Газе.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что иностранные заложники находятся в Газе в качестве гостей, а израильские пленные подлежат обмену на палестинских заключенных.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что в заложниках у ХАМАС могут находиться три россиянина.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ