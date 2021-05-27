В СК объяснили слова Бастрыкина об охране школы в Казани

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя трагедию в Казани, не делал выводов о виновности родителей, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что ранее некоторые СМИ неправильно интерпретировали слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия.

Петренко добавила, что в прессе прозвучала только первая, вырванная из контекста часть выступления председателя СК, где он озвучил часть разговора с директором. В дальнейшем Бастрыкин высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась.

"Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии", – цитирует Петренко РИА Новости.

11 мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани пришел в учебное заведение и расстрелял учащихся и сотрудников школы. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.



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Сопротивление преступнику на входе оказала вахтерша, которая нажала тревожную кнопку. Далее оперативно сработали директор школы и учителя.

После трагедии выяснилось, что в учебном учреждении не было охраны. По данным пресс-службы президента Татарстана, в школе была установлена система контроля, которая блокирует двери, и зайти внутрь без специального пропуска было невозможно.

12 мая суд заключил под стражу нападавшего Ильназа Галявиева на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.