В СК объяснили слова Бастрыкина об охране школы в Казани

16:44
Фото: ТАСС/EPA/Anton Raykhshtat
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя трагедию в Казани, не делал выводов о виновности родителей, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она подчеркнула, что ранее некоторые СМИ неправильно интерпретировали слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия.
Петренко добавила, что в прессе прозвучала только первая, вырванная из контекста часть выступления председателя СК, где он озвучил часть разговора с директором. В дальнейшем Бастрыкин высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась.
"Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии", – цитирует Петренко РИА Новости.
11 мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани пришел в учебное заведение и расстрелял учащихся и сотрудников школы. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.
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Сопротивление преступнику на входе оказала вахтерша, которая нажала тревожную кнопку. Далее оперативно сработали директор школы и учителя.
После трагедии выяснилось, что в учебном учреждении не было охраны. По данным пресс-службы президента Татарстана, в школе была установлена система контроля, которая блокирует двери, и зайти внутрь без специального пропуска было невозможно.
12 мая суд заключил под стражу нападавшего Ильназа Галявиева на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.
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