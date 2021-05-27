Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии

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Трагедия в казанской гимназии в начале мая произошла из-за отсутствия охраны учебного заведения. Такое заявление сделал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране. <...> Охраны не было, хотя договор существовал", – цитирует Бастрыкина РИА Новости.

11 мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани пришел в учебное заведение и расстрелял учащихся и сотрудников школы. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.



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Сопротивление преступнику на входе оказала вахтерша, которая нажала тревожную кнопку. Далее оперативно сработали директор школы и учителя.

После трагедии выяснилось, что в учебном учреждении не было охраны. По данным пресс-службы президента Татарстана, в школе была установлена система контроля, которая блокирует двери. И зайти внутрь без специального пропуска было невозможно.

12 мая суд заключил под стражу нападавшего Ильназа Галявиева на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.